Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru

Выходцы из Закарпатья атаковали российского спортсмена за отказ спеть гимн Украины.

Украинские футболисты устроили массовое побоище в турецком отеле.

Закарпатский клуб «Минай» приехал в Турцию на сборы и, как оказалось, спортсменов разместили в одной гостинице с ярославским «Шинником».

Неприятности начались, когда украинцы потребовали от одного из россиян спеть украинский гимн. Но не на того напали.

Максим Облендер знает, чем все закончилось.