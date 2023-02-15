Украинские футболисты устроили массовое побоище в турецком отеле — видео
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Массовая драка между российскими и украинскими футболистами произошла в турецком отеле
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Песня; 5-tv.ru
Выходцы из Закарпатья атаковали российского спортсмена за отказ спеть гимн Украины.
Украинские футболисты устроили массовое побоище в турецком отеле.
Закарпатский клуб «Минай» приехал в Турцию на сборы и, как оказалось, спортсменов разместили в одной гостинице с ярославским «Шинником».
Неприятности начались, когда украинцы потребовали от одного из россиян спеть украинский гимн. Но не на того напали.
Максим Облендер знает, чем все закончилось.