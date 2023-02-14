Минобороны РФ заявило о подготовке Киевом провокации в сфере ядерной безопасности

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Российских военных планируется обвинить в радиоактивном «заражении» территорий Украины.

Украина при поддержке США и Европы в преддверии XI специальной сессии Генассамблеи ООН готовит масштабную провокацию с целью обвинения России в нарушении ядерной безопасности. Об этом заявили в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

Уточняется, что провокация готовится в Чернобыле и его окрестностях. После ее осуществления планируется заявить, что якобы из-за действий российских военных на Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) произошло радиоактивное заражение территорий Украины.

Главная цель киевского режима — создать негативный фон и оказать политическое давление на страны, не поддерживающие санкции Запада против России, чтобы они «правильно» голосовали в ООН в поддержку киевской «формулы мира».

Также отмечается, что к информационной провокации Киева привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии. Они должны подготовить «документальную основу» и «независимое заключение» о якобы воздействии радиации на население севера и северо-запада Киевской области.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы намерены взорвать ряд медучреждений в Краматорске с целью обвинения России в «военных преступлениях». При этом информационное обеспечение провокации возложено на журналистов западных СМИ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как США с помощью пробирки на десятилетия погрузили мир в войны.