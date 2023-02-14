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Какие есть нелекарственные способы борьбы с мигренью и насколько они эффективны?

Невролог Таисия Баскова в беседе с порталом Газета.ру рассказала, возможно ли справиться с головной болью без помощи медикаментов. По словам врача, нелекарственные методы действительно есть.

Так, например, поможет легкая физическая активность или банальная прогулка на свежем воздухе.

«В момент появления головной боли, если она потихоньку нарастает, не сразу болит на все десять баллов из десяти, можно пойти прогуляться, заняться физкультурой, вовремя пообедать, выпить воды. Нелекарственные методики, безусловно, работают», — подчеркнула невролог.

Помимо этого, есть доказанная методика под названием когнитивно-поведенческая терапия. В таком случае, если прогулки на свежем воздухе не помогают, стоит обратиться к специалисту. Психотерапевт или психолог помогут справиться с головной болью с помощью методики осознанного управления стрессом.

Однако, если боль усиливается и начинает пульсировать в голове, нужно выпить таблетку.

«Очень рано пить таблетку не стоит, потому что ты не используешь собственные возможности, и очень поздно пить препарат не нужно, потому что обезболивающий препарат сработает хуже или не сработает вовсе», — резюмировала Таисия Баскова.

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