Секс и мигрень: может ли после интима болеть голова

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По словам невролога Таисии Басковой, сексуальная активность может спровоцировать все что угодно. Как избежать негативных последствий?

Головная боль представляет собой более 300 разновидностей. Среди них есть виды боли, связанные с холодом, кашлем и даже сексуальной активностью. Подробнее об этом рассказала невролог Таисия Баскова.

По ее словам, у некоторых пациентов может заболеть голова, когда они едят мороженое или находятся на улице зимой. Обычно она проходит самостоятельно и не требует никакого лечения. Иногда причиной головной боли могут стать и сами лекарства.

«Также существуют кашлевая боль, вестибулярная, головная боль, связанная с сексуальной активностью (у некоторых, например, возникает после полового акта), а также гипническая головная боль, возникающая ночью», — цитирует невролога Газета.ру.

При этом важно отличать головную боль от простого напряжения. У приступов напряжения наблюдаются повышенное нервное возбуждение, вызванное сильными эмоциями, стрессом, хронической усталостью и недостатком сна.

Ранее 5-tv.ru перечислял продукты, которые нельзя есть при головной боли.