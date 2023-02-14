Голая в мимозе: Брухунова показала «горячую» фотосессию в честь Дня влюбленных

Фото: Instagram* / bruhunova

Молодая жена юмориста Евгения Петросяна решилась на еще один смелый поступок.

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поздравила своих поклонников с Днем всех влюбленных и выложила в личный блог откровенный снимок.

На нем знаменитость предстала полностью обнаженной, но прикрыла интимные места мимозой. Снимок можно посмотреть на сайте 7Дней.ру.

«Пока вы украшаете свои ленты цветами, я украшу свою собой», — написала Татьяна.

Пользователи похвалили ее за столь смелый поступок и признались, что считают ее «богиней красоты».

«Татьяна, вы здесь как будто с картины венецианского художника. Дерзко, красиво, смело», — написал один из фанатов.

Также многие оценили ее новую прическу.

«Совершенно прекрасно!!! А с этими милыми кудряшками — ну такая хорошенькая», — написала девушка.

Кстати, в последнее время жена Петросяна часто удивляет нас своими нарядами и невероятными фотосессиями. Недавно знаменитость выложила снимок, на котором она предстала в леопардовой шубе и чепчике с шелковыми ленточками, а перед Новым годом сняла видео в полуобнаженном виде.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как жена Петросяна появилась на вечеринке беременной Лизы Моряк.

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