«Кракен» подкрался незаметно: зараженный ковидом Пригожин рассказал о своем состоянии
Иосиф Пригожин сообщил, что легче перенес новую форму коронавируса
Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Где и когда продюсер успел подхватить болезнь?
Иосиф Пригожин, недавно заболевший новым видом коронавируса под названием «кракен», вышел на связь после лечения и рассказал 5-tv.ru о своем самочувствии.
По словам продюсера, сейчас он хорошо себя чувствует, а сам «кракен» не опасен так, как все думают.
«Ничего страшного не было в этом. Кашель без температуры, и все нормально», — рассказал Иосиф Игоревич.
Также он отметил, что его супруга Валерия чувствует себя так же, как и он. Супруги не занимались самолечением и сразу обратились к врачам.
До этого Пригожин и Валерия болели коронавирусом и свиным гриппом. При этом Иосиф Игоревич болел ковидом в тяжелой форме и провел в больнице восемь дней, которые после назвал «адом».
В этот раз, предположительно, супруги заразились «кракеном» на премьере фильма в московском кинотеатре. Этот штамм коронавируса может протекать без симптомов, а также быстро распространяется.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем особая опасность штамма коронавируса «кракен». У него есть два тяжелых симптома.