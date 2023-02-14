Падением младенца на рельсы в Балашихе заинтересовалась прокуратура

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Ребенок был в секундах от смерти, если бы не молниеносная реакция машиниста.

Падением коляски с младенцем под поезд в Балашихе заинтересовалась Московская межрегиональная транспортная прокуратура. По информации пресс-службы ведомства, организована предварительная проверка в связи с инцидентом.

Там также уточнили, что ЧП на железнодорожных путях случилось в 14:30 в минувший понедельник на железнодорожной платформе «Заря». В это время коляска с четырехмесячным малышом неожиданно выкатилась на рельсы и опрокинулась. Как раз тот же момент к месту инцидента приближался электропоезд, который своевременно совершил экстренное торможение — локомотив уперся бампером прямо в колеса транспортного средства, ребенок чудом остался жив.

А сотворили невозможное два машиниста — их имена накануне уже озвучили в РЖД, это Константин Воробьев и его помощник Андрей Семенов. Они заметили коляску еще до того момента, как она упала на путях и сделали все возможное, чтобы предотвратить трагедию.

Сейчас представителям транспортной прокуратуры предстоит выяснить, каким образом коляска оказалась на рельсах и как допустила случившееся мама младенца, которая в момент ЧП находилась рядом.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства данного происшествия и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

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