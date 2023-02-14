Армия России уничтожила украинский пункт управления РЭБ в Харьковской области

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны в новой сводке сообщило об успехах бойцов в ходе спецоперации на Украине.

Российские военные ликвидировали пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ в районе населенного пункта Моначиновка в Харьковской области. Об этом во время брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Моначиновка в Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭП Вооруженных сил Украины», — прокомментировали в ведомстве.

Официальный представитель Минобороны РФ добавил, что за минувшие сутки оперативно-тактическая и армейская авиация России, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ уничтожили 93 артиллерийских подразделения Незалежной на огневых позициях. Кроме того, в 108 районах была уничтожена живая сила и техника противника.

По словам генерал-лейтенанта, на херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы была выведена из строя гаубица «Мста-Б», стоящая на вооружении украинской стороны. Также в регионе были уничтожены два украинских склада боеприпасов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Красная Гора в ДНР.