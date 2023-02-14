Сможет ли сбежавшая из РФ Рената Литвинова добиться успеха за границей?

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После начала спецоперации актриса переехала в Париж вместе со своей близкой подругой Земфирой*.

Сбежавшая из России Рената Литвинова всегда казалась отстраненной от всего мира. Сможет ли она добиться успеха за границей рассказала астролог Лина Азерская.

По ее словам, 12 января 1976 года, когда Рената Литвинова родилась, Солнце находилось в знаке Козерог. Из-за этого в характере знаменитости проявлены такие черты как практичность, закрытость, трудолюбивость. Но это еще не все.

«Люди, Солнце которых соединено с Меркурием, часто обладают субъективным взглядом на мир и желанием донести свои идеи через проявленность. Эта же связка планет наделяют человека подвижностью, а иногда нервозностью и желанием успеть все, быть везде», — цитирует Passion.ru слова астролога.

Как отметила Азерская, Рената Литвинова конфликтна и остра на язык, о чем свидетельствует Марс в связке Меркурия и Солнца. Но, несмотря на внешнюю раздражительность, Рената всегда и везде сможет найти единомышленников.

«Ренате от рождения дано умение нравится людям, даже тогда, когда она в открытую заявляет о том, что не любит ни мужчин, ни женщин», — отметила эксперт.

Совокупность всех этих факторов говорит о том, что Литвинова найдет поддержку и за пределами России. Переехать за границу Рената Литвинова решилась только в 2022 году, после начала спецоперации РФ на Украине. Сейчас знаменитость живет в Париже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рената Литвинова заговорила о возвращении в РФ.

* — признана физлицом-иноагентом на территории РФ.