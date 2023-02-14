Российские ученые создали наносенсоры для лечения раковых опухолей

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Насколько эффективным будет такой метод лечения и когда его введут в практику?

Ученые Казанского федерального университета разработали оптические температурные сенсоры, помогающие в лечении онкобольных. Их будут использовать для онкологической гипертермии — нагрева раковых опухолей, что считается возможным методом лечения рака. Происходит это за счет того, что нагрев опухоли приводит к ее гибели.

«Во время данной процедуры происходит нагрев опухоли лазерным излучением. При этом температура внутри опухоли не должна превышать 40-42 градуса по Цельсию, так как перегрев может оказать сильное угнетающее действие на здоровые ткани. В то же время неэффективный нагрев не будет производить должного терапевтического действия. Таким образом, необходимо строго контролировать температуру внутри нагреваемого объекта», — цитирует Газета.ру слова кандидата физико-математических наук Максим Пудовкин.

Если созданные казанскими учеными сенсоры введут в исследуемую область, они позволят получить данные о температуре. Но ученым нужно найти способ доставки сенсоров в опухоли и своевременного их выведения. Например, вводить их можно с помощью инъекций напрямую в опухоль. Либо же ввести через кровоток. Пока вопрос вывода сенсора из опухоли остается открытым.

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