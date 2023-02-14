Фото, видео: www.globallookpress.com / E. Teister; 5-tv.ru

Заканчивается ли интимная жизнь для женщины в результате перенесенной операции?

Интимная жизнь женщины не заканчивается даже после серьезной гинекологической операции — удаления матки. Несколько месяцев восстановления, и все вернется в прежнее русло. В этом, к примеру, на собственном опыте убедилась телеведущая Роза Сябитова, а научно в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru аргументировала акушер-гинеколог Нино Какучая.

По словам эксперта, единственный дискомфорт, который может омрачать первое время сексуальную жизнь — психологический. Конечно, если женщина больше не планировала стать матерью. В остальном же разницу до и после она не почувствует.

«Никакой разницы нет, но психологический момент может присутствовать, если кто-то придает этому какое-то значение. Но как правило, через несколько месяцев после операции понимают, что никакой разницы прежней интимной жизнью и настоящей нет», — заверила эксперт.

В частности, добавила она, у представительниц прекрасного пола сохраняется и половая активность. Она зависит не от матки, а от работы яичников — если эти органы сохранены, переживать тем более не за что. Но даже и без них современная медицина знает, как помочь женщинам.

«Переводя на русский язык, слово „либидо“ — это присутствие или отсутствие яичников, и даже если их нет, то существуют способы гормональной коррекции сегодня в медицине, которая удерживает уровень сексуального влечения и функционирования женщины в общем и в целом в нормальном состоянии. Максимально приближенном к тому, если бы она не была прооперирована», — пояснила собеседница.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова призналась в интиме с давним другом.