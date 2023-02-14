На Камчатке будут судить главаря краевого филиала наркокартеля

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко ; 5-tv.ru

Преступная группировка развозила запрещенные вещества в огромных объемах.

На Камчатке будут судить руководителей и участников крупного наркокартеля. Они поставляли запрещенные вещества в десять регионов России — перевозили, фасовали, делали закладки. У них изъяли около 50 килограммов наркотиков.

Сейчас расследование завершено, материалы направлены в суд. Преступникам грозят долгие сроки за решеткой. Руководитель преступной сети заявил, что раскаивается в содеянном.