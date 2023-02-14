Народной артист РФ Борис Щербаков выписался из больницы

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Знаменитый актер пробыл в московской клинике с начала февраля.

Супруга народного артиста России Бориса Щербакова, которого в начале февраля госпитализировали в одну из столичных больниц, заявила об улучшении состояния актера. В беседе с ТАСС Татьяна Бронзова отметила, что любимый муж уже находится дома, его жизни ничто не угрожает.

Ранее 73-летний Щербаков отмечал, что причиной госпитализации стали проблемы с желудком и обострившийся бронхит. Несмотря на общее недомогание актер бодрился и не унывал. Его всегда поддерживали близкие люди, в том числе сын Борис.

Как сообщал 5-tv.ru, кроме бронхита Щербакова ранее беспокоили серьезные боли в районе груди. Актер неоднократно отказывался от вызова скорой помощи, между тем, восстановиться без помощи медиков, как оказалось, было невозможно.