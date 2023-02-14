В Петербурге раскрыли громкое дело о пропаже девушки 10-летней давности

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За все эти годы не удалось найти даже тело женщины — преступники хорошо замели следы.

Убийство 28-летней петербурженки правоохранители раскрыли спустя десять лет после инцидента. До недавнего времени она числилась пропавшей без вести.

О таинственном исчезновении девушки стало известно в апреле 2012-го. Весенним вечером она ушла из дома раз и навсегда. Через неделю после инцидента правоохранители Пушкинского района города возбудили дело об убийстве пропавшей. Однако ни через год, ни через два, ни через пять полиция не нашла ни тело жертвы, ни предполагаемых преступников. И только в 2023-м удалось выйти на их след.

Как стало известно 5-tv.ru, подозреваемых задержали в минувший понедельник, 13 февраля. Их оказалось двое и оба — жители Санкт-Петербурга. Одного мужчину правоохранители настигли прямо в его квартире на Красносельском шоссе в Пушкине, другого — в офисе на проспекте Декабристов.

Сейчас оперативникам предстоит установить все обстоятельства преступления. Теперь есть шансы, что бесследно исчезнувший труп женщины наконец будет найден, на это, в частности, в данный момент брошены усилия оперативников.

Что касается самих подозреваемых, у них за плечами не только предполагаемое убийство, но и другие уголовные деяния. Так, оба в разные периоды привлекались к ответственности за кражу. Одному сейчас 50 лет, другому — 56.

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