«Золотые» ракеты: как США борются с таинственными НЛО и кто отдает приказы
Bloomberg: одна ракета, которыми США сбивают воздушные шары, стоит $439 тысяч
Фото: www.globallookpress.com / 1st Lt. Savanah Bray; 5-tv.ru
Воздушная истерия из-за «неопознанных летающих объектов» обходится американцам слишком дорого. Но чего не сделаешь ради безопасности?
США сбивали неопознанные летающие объекты в небе ракетами модели AIM-9X Sidewinder, стоимость которой составляет 439 тысяч долларов (более 32 миллионов рублей — Прим. ред.) за штуку. Информацией делится агентство Bloomberg.
В последние дни появилась информация о неопознанных «воздушных шарах» над территорией Америки. Все они были сбиты ракетами за полмиллиона долларов — управляемое сооружение с инфракрасной головкой самонаведения. Подобные ракеты используют в Южной Корее, ОАЭ и Индонезии.
По словам директора Центра инициатив национальной безопасности Университета Колорадо Иэна Бойда, эти боеголовки помогают свести к минимуму риск для пилота реактивного истребителя, позволяя ему оставаться на безопасном расстоянии от цели.
По информации агентства, в 2023 году Минобороны США намерено закупить еще 255 ракет Sidewinder.
Неопознанные шары, так называемые НЛО, накануне сбили над озером Гурон, над Канадой и базами США. В России этот «феномен» назвали лишь отводом глаз от по-настоящему важных скандалов и расследований внутри страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Байден поручил создать группу для изучения НЛО.