Парень напрокат: как мужчины «выжимают» деньги из одиноких дам в День всех влюбленных

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer; 5-tv.ru

Нетривиальная услуга, как ни странно, пользуется популярность. Одиночество больше не в моде?

В крупных городах ко Дню всех влюбленных набирает популярность новая услуга. Предприимчивые мужчины предлагают девушкам стать их «парнями напрокат». Сходить в кино, сделать фото, чтобы подруги завидовали, и даже поучаствовать в фиктивной драке. Спектр предложений разнообразный, и спрос на них немалый, вот только как такая подмена может отразиться на психологическом состоянии заказчиц? Корреспондент «Известий» Мария Зверева все узнала.

Кто ты, любимый?

Ко Дню всех влюбленных в магазины с подделками люксовых брендов хлынул поток клиентов — люди скупают копии на подарки. Причем упаковка тоже играет немаловажную. А все ради красивого фото в социальных сетях. Чтобы подруги завидовали. Создать картинку счастья в самый романтичный день в году теперь можно даже не имея спутника. На маркетплейсах предлагают взять «Парня на прокат». Арендованный мужчина готов сходить в кино или ресторан и даже поучаствовать в фиктивной драке — за такие услуги просят от 300 рублей до 2 тысяч рублей. Спрос на мужчин в эти дни высокий. Объявление Савелия просмотрели больше полутора тысяч девушек.

«Самое интересное… меня просили встретить девочку с колледжа, при условии, что там должен был быть ее парень, но она должна была поцеловаться со мной, чтобы парень приревновал, за такую услугу как поцелуй я попросил сверху еще две тысячи. Спектр услуг довольно разный: засветиться в сторис, провести полноценный вечер», — рассказал молодой человек.

Качество беседы на таком фальшивом свидании, конечно, никто не гарантирует, отметила Мария Зверева. Поэтому после того как сделали фото, в большинстве случаев придется сразу же расплатиться. О раздельном счете речи быть не может, девушке придется оплатить его самостоятельно.

Совместное фото стоит 200 рублей. А если хочется сделать его с букетом и подарками, их придется перед этим купить. Но можно выбрать и опцию «все включено». За пять тысяч рублей мужчина приедет на собственном авто с пакетами из ЦУМа. Причем, востребованы такие услуги не только по праздникам.

«Если у вас там есть цветочный магазин вы можете выставить объявление, что мы приедем, дадим вам букет, вы с ним сфоткаетесь. Есть компании, которые просто один букет возили по 100 людям», — отметил маркетолог Дмитрий Руденко.

Некоторые психологи уверены, что такая подмена реальной жизни на красивую картинку в интернете рано или поздно может нанести вред.

«Рано или поздно когнитивный диссонанс, порожденный несоответствием того что есть в соц сетях тому что есть в реальной жизни, приводит к таким последствиям», — считает психолог Александр Невеев.

По сравнению с прошлым годом спрос на подарки ко дню влюбленных в России сократился в два раза. Но красивых картинок с бойфрендами и цветами от них — меньше не стало. Правда, теперь и не понять: где фикция, а где реальность.