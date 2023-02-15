Смартфон-зависимость: В Петербурге выяснили, как увлечение гаджетами влияет на успеваемость
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wiktor Dabkowski; 5-tv.ru
Любители соцсетей показали худшую успеваемость.
Ученые Петербургского политехнического университета выявили связь между тем, как часто студенты отвлекаются на мобильный телефон, и их успеваемостью.
Как и следовало ожидать, любители позависать в гаджетах, показали меньшие успехи в сравнении со своими более собранными товарищами.
Между тем, смартфоно-зависимость охватывает все больше людей и грозит превратиться в глобальное бедствие.
Как не стать заложником вредной привычки — расскажет Максим Облендер.