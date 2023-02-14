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За время нацистской оккупации погибли около десятка тысяч человек. Страшные времена свидетели тех событий до сих пор вспоминают с содроганием.

Героическая дата в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад бойцы Красной Армии вошли в Ворошиловград. Так тогда назывался Луганск. Город провел в немецкой оккупации почти семь месяцев. За это время в боях за него погибли около десяти тысяч человек. Отступая, захватчики оставляли после себя выжженную землю. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин встретился со свидетелями тех событий.

Ужас без конца

«Вот это знамя, которое 80 лет назад 14 февраля 1943 года было поднято над освобожденным городом», — показывает директор Луганского краеведческого музея Артем Рубченко.

Оно выцвело с годами, но это то самое подлинное знамя. Теперь хранится в местном краеведческом музее. Его водрузили сразу после отхода немцев из города над постаментом разрушенного памятника Ленину.

Луганск, тогда Ворошиловград, в полной фашистской оккупации находился почти семь месяцев. Елене Ивановне было 15 лет. Отец отправил к ее сестре на Луганщину, но уехать обратно домой в Донецк она уже не смогла — немцы были на подступах к Ворошиловграду.

«Нас, молодежь, мигом забрали на окопы под Должанку, Ровеньки быстренько, и мы поехали копать окопы», — вспоминает участница Великой Отечественной войны Елена Рождественская.

А когда над городом начали кружить немецкие самолеты, Елена Ивановна вместе с жителями и солдатами Красной армии решила уходить в сторону Ростова. Ворошиловград немцы заняли в июле 1942-го и сразу установили здесь оккупационный режим.

Мемориальный комплекс «Не забудем, не простим» — место массового расстрела граждан. 1 ноября 1942 года фашисты свезли сюда еврейское население — было убито около трех тысяч человек. Позже стали доставлять подпольщиков, партизан, мирных граждан. Тела сбрасывали в противотанковый ров — теперь на его месте установлен памятник.

Освобождение города тогда легло на плечи легендарной 279 стрелковой дивизии, ее перебросили с Западного фронта. 5 февраля солдаты смогли пробить брешь в немецкой обороне, и во многом успех — благодаря Сталинградской битве.

«Сталининградская битва была таким толчком, и уже по инерции пошло наше контрнаступление, там была череда наступательных операций. И венгерская армия была разгромлена, и итальянская», — поведал директор музея.

Бои за Ворошиловград шли ожесточенные, немцы крепко держали город. Советский 8-й кавалерийский корпус не смог прорвать кольцо окружения, это соединение перебросили к Дебальцево. Сотни солдат отправили к железнодорожной станции. Город взять не смогли, но пути снабжения немцев перерезали. В ночь на 14 февраля был запланирован штурм Ворошиловграда.

«Немцы, опасаясь, что Ворошиловград окажется в транспортной блокаде, не имея возможности снабжать гарнизон, приняли решение отвести свои войска, сократить фронт и выровнять на подготовленные позиции. Тем самым этот рейд способствовал освобождению города», — отметил Рубченко.

Отходя из города, фашисты взрывали городские здания и обстреливали улицы из артиллерии — излюбленная тактика нынешних украинских боевиков. Линия фронта встала в 20 километрах от города — как в 2014 году.

Елена Ивановна хорошо помнит горячие осколки от снарядов, которые падали возле ее подъезда. Она не показывает переживания и очень ждет, когда российские военные полностью освободят Донбасс, как в далеком 1943-м.