На переработку в России уходит лишь около 7% мусора

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

Сейчас примерно 7% мусора в России уходит на переработку.

Россия к 2030 году планирует выйти на 100-процентную сортировку мусора. Пока же на переработку уходит в среднем семь процентов, остальное везут на свалки. По мнению экологов, процесс движется медленно из-за отсутствия нужных мощностей. Большую часть мусора сейчас обрабатывают вручную. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью «Известиям» отметила, что сортировку мусора затрудняют сами люди.

«Самое страшное — это вот ваш пакетик. Первое, что вы увидите на сортировке — это будут пакеторазрыватели», — рассказала руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

В планах ведомства — активное просвещение граждан по вопросам раздельного сбора и развитие инфраструктуры. А сам рынок переработки требует прозрачности. Как показали проверки, около 75 процентов компаний, которые называют себя утилизаторами, таковыми не являются.