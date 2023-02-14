«Пустой и бесполезный»: Пригожин рассказал о самом странном подарке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Продюсер признался, он любит и получать подарки, и дарить. И с том, и в другом случае он хочет, чтобы покупка понравилась имениннику.

Продюсер Иосиф Пригожин вспомнил самый странный подарок, который ему вручили. Он знаменитости совсем не понравился, точнее он даже и не понял, что имел в виду даритель, и как он им может пользоваться.

«Бывают несуразные подарки. Мне однажды на день рождения штурвал подарили. А что с ним делать? Не люблю дарить и когда дарят пустые, бесполезные подарки. Пусть это будет монета, внимание. Не у всех же есть деньги на дорогие подарки. Любой подарок должен быть дорог, чтоб его не хотелось передать или выбросить. Вы знаете, мне трудно сказать, я люблю дарить подарки и приятно, когда тебе дарят», — рассказал он в комментарии для 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

К примеру, Пригожин любит радовать жену Валерию подарками. Так, в 2019-м году пара отметила 15 годовщину свадьбы. С размахом отмечать не планировали. Что касается подарков, то материальные вещи семью тогда не особо интересовали, поэтому посовещались и решили подарить друг другу поездку в какое-то необычное место. Они давно мечтали побывать в Исландии.

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