В Петербург вернулся отряд спасателей-добровольцев

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Они работали после землетрясения на юго-востоке Турции.

Тем временем в Петербург из Турции вернулись спасатели-добровольцы. Они работали в городе Адыяман, который оказался уничтожен на две трети. Россияне практически без отдыха провели там неделю. Обследовали десятки разрушенных зданий: с помощью собак, которых также привезли в Турцию.

«Мы работали, в том числе, и по запросам других команд спасателей. Наши кинологи проверяли завалы и давали возможность планировать дальнейшие работы — по каким-то зданиям, где есть потенциально живые люди», — рассказал Борис Лейтес, руководитель объединения добровольных спасателей «Экстремум».

Ранее 5-tv.ru писал, что спустя восемь суток из-под завалов в Турции достали 10-летнюю девочку.