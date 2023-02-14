На резервной нитке газопровода в Ярославской области произошел разрыв и начался пожар

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

Причиной стал разрыв трубы, никто не пострадал.

Столп огня высотой в десятки метров наблюдали жители Ярославской области. Там взорвался магистральный газопровод «Ухта-Торжок».

Причиной стал разрыв подводной трубы, в результате которого произошла утечка, а после — и возгорание. Пожар был виден за десятки километров.

Избежать более масштабных последствий помогла противо-аварийная система. Она перекрыла подачу топлива. Пожарные сумели оперативно справиться с огнем. Никто не пострадал.

Подача газа в ближайшие населенные пункты не прекращалась, так как пострадавшая нитка газопровода была транзитной.