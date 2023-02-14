Пламя до неба: на северо-востоке Москвы ночью полыхало здание техцентра — видео
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Площадь пожара в автосервисе на северо-востоке Москвы достигла 1,5 тыс. кв. м
Фото, видео: Пресс-служба МЧС РФ; 5-tv.ru
Спасателям удалось вывести из огня троих человек.
О крупном пожаре в Москве. На северо-востоке города вспыхнул автосервис.
Пламя бушевало с такой силой, что для тушения задействовали больше сотни пожарных.
Их работу осложняло то, что внутри хранилось горючее, а по соседству находилась автозаправка, которая также могла вспыхнуть в любой момент.
Артур Ишпулатов — с подробностями.