«Или женись, или до свидания»: как Кобзон предложил выйти замуж своей последней супруге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Супруги прожили в браке почти 50 лет. Их разлучила смерть народного артиста СССР.

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли вспомнила, как знаменитость сделал ей предложение руки и сердца. Оно было одновременно и романтичным, и странным. Это случилось в начале 1970-х.

«Он пригласил меня поехать с ним на гастроли, я его спросила, в качестве кого я поеду с тобой на гастроли, а как я паспорт буду подавать в гостинице, мне скажут, что я не жена, вы не можете жить в одном номере. Мне будет очень стыдно. Давай или женись на мне, или до свидания», — рассказала Кобзон в комментарии для 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

При этом не только Нелли поставила условие, но и певец выдвинул свои требования. Так, первой и главной просьбой было взаимопонимание со свекровью. Артист просил Нелли мать любить даже больше, чем его самого. Вторым условием был отказ будущей супруги от карьеры на сцене. Ведь именно по этой причине распались первые два брака Кобзона. Экс-жены больше времени уделяли работе, нежели семье. И третьим условием было доброжелательное отношение ко всем, с кем приходится иметь дело. Взамен Кобзон пообещал все спорные ситуации решать самостоятельно.

Кобзон чуть позже вспоминала, что ей выполнять требования было не так уж и сложно, ведь она понимала — от ее поведения и поступков зависит будущее семьи. Вместе они прожили почти 50 лет. Разлучила их только смерть.

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