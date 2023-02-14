Успел в последний поезд: Газманов рассказал о самом романтичном поступке

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Артист признался, за 71 год он немало совершил романтичных поступков. Настолько много, что даже потерялся, отвечая на вопрос. Но один все же запомнился больше всего.

Певец Олег Газманов в преддверии Дня всех влюбленных, который отмечают 14 февраля, вспомнил о самом романтичном поступке. За 71 год он их совершил немало, но один запомнился ему особенно.

Так, это было ровно год назад. В качестве подарка для любимой супруги Марины он организовал путешествие в Париж. Как оказалось позже, вовремя успел. Ведь в октябре прошлого года Евросоюз внес российского артистка в черный список.

«Я их так много сделал, что мысли разбежались. Вот я в прошлом году на День святого Валентина свозил жену в Париж. Как выяснилось, это было практически в последний раз, потому что я собрал все санкции, какие есть», — пошутил Газманов в комментарии для 5-tv.ru на гала-ужине премии «Виктория».

К слову, вместе с женой Мариной Газманов вот уже более 20 лет. Счастье он обрел лишь во втором браке. Его первой супругой стала Ирина. Они познакомились еще в студенческие годы. В 1975 году влюбленные поженились, а спустя шесть лет супруга родила сына Родиона. Вместе они прожили более 20 лет, но 1997-м поставили точку в отношениях.

С Мариной он познакомился, находясь еще в браке. Газманов принял как родного сына Марины Филиппа. А в 2003-м Олег и Марина расписались и стали родителями во второй раз — на свет появилась дочка Марианна. По словам пары, их секрет счастливых отношений прост. Главное, прислушиваться друг к другу и все решения принимать вместе.

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