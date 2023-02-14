Третий на подходе: принц Гарри и Маркл намереваются сообщить важную новость

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По утверждениям иностранных источников, пара, которая долгие годы скандалит с королевской семьей, решила взять пример с принцессы Дианы.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл ожидают третьего малыша. Приятное известие, по утверждениям иностранных СМИ, они намерены сообщить миру в День всех влюбленных — 14 февраля. При этом родные уже в курсе приятных перемен.

Как написало испанское издание Marco, 14 февраля — для принца Гарри не просто День влюбленных. Именно в этот день в 1984 году его мама — принцесса Диана — объявила — она носит под сердцем второго малыша. Правдой окажется информация от анонимных источников или нет, пока остается лишь гадать. Но в последний раз публика видела Маркл в декабре прошлого года. Тогда она облачилась в наряд с драпировкой в области талии. Возможно, уже тогда она знала о беременности, но хотела сохранить новость в тайне.

Вместе с тем, принц Гарри неоднократно отмечал, что рад отцовству. Но все же больше двоих детей он не хотел бы. Если беременность подтвердиться, то для семьи это будет третий малыш. Они воспитывают сына Арчи и дочку Лилибет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему принцу Гарри придется свидетельствовать в суде против Меган Маркл.