«Выстрел в ногу»: Херш назвал подрыв США «Северных потоков» невообразимой глупостью

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

Журналист считает, что «в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости».

Американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что власти США «выстрелили себе в ногу», решившись на подрыв российской газотранспортной системы «Северный поток». Диверсия, совершенная американскими военными на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», как утверждает Херш, стала «невероятной глупостью» со стороны США.

«Вы отстреливаете себе левую ногу без каких-либо причины. Да, мы выстрелили себе в ногу. Да, это глупость за гранью разумения. Да, это преступно. Я думаю, что в Белом доме несомненно присутствует замечательный градус глупости», — сказал Херш в беседе с ведущим в эфире радиостанции Radio War Nerd.

Херш считает, что в своем решении президент США Джо Байден, скорее всего, руководствовался не экономическими, а политическими мотивами, в частности, стремился не допустить возможный отказ Германии поддержать Украину для возможности получения российского газа.

Ранее 5-tv.ru писал про убийственные для США расследования Сеймура Херша.