Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; 5-tv.ru

Из-за гололедицы в городе ни пройти, ни проехать.

В Петербург пришла «фальшивая» весна — так погоду назвали синоптики. В городе плюсовая температура и наледь на дорогах. Трудно и пройти, и проехать.

Там, где коммунальщики не успели убрать сугробы, образовались так называемые снежные рулоны — редчайшее метеорологическое явление. Мокрый снег под порывами сильного ветра сам скатывается в комки.

Но даже такой ветер покажется легким дуновением по сравнению с тем, что можно испытать на этой ледяной горке в Китае. Ее длина — 423 метра, а высота — 21 метр. Это примерно как 9-тиэтажный дом.