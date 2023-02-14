Мексиканка отказалась от предложения руки и сердца посреди футбольного поля — видео
Иван Обухов 23
Мексиканка отказалась от предложения руки и сердца посреди футбольного поля
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker / Karl-Heinz Spremberg; 5-tv.ru
Парень решил подарить кольцо на глаза у всего стадиона.
В Мексике стало на одно разбитое сердце больше.
Фанат местного футбольного клуба решил сделать своей девушке сюрприз и предложил ей руку и сердце на глазах у всего стадиона.
Однако, ее реакция шокировала болельщиков и довела до слёз самого парня.
Она отказала ему и убежала.