Курорт «Игора» признан самым популярным в Ленобласти

Фото, видео: Петр Ковалев / ТАСС; 5-tv.ru

За нынешнюю зиму там побывали более 100 тысяч туристов со всей страны.

Тысячи россиян открыли для себя новую любимую точку на карте страны. Это горнолыжный курорт «Игора» в Ленинградской области.

Нынешней зимой количество отдыхающих на нем выросло на 13 процентов и перевалило за 100 тысяч туристов. Причем не только из Петербурга, но и из других регионов страны.

Например, трафик из одной Москвы составил 30% всех отдыхающих.