Воздушный тир: США и Канада объявили охоту на аэростаты

Фото, видео: www.globallookpress.com / Senior Airman Kayla Christenson; 5-tv.ru

Только за последние сутки сбили четыре «неопознанных объекта».

За океаном в самом разгаре охота за китайскими аэростатами. Только за последние сутки в США и Канаде несколько раз закрывали воздушное пространство, чтобы сбивать — цитата — «какие-то объекты».

Истребители успешно уничтожали цели, но в самом Пентагоне внезапно заявили, что не знают что это такое. Мишени не были похожи на тот знаменитый китайский шар, а некоторые и вовсе держались в воздухе непонятно за счёт чего.

Николай Иванов о новой воздушной истерии в Штатах.