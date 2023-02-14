Российские бойцы уничтожили склад ВСУ у Белогоровки в ЛНР

Фото, видео: Евгений Епанчинцев / ТАСС; 5-tv.ru

Перемещение противника контролируется при помощи дронов.

Украинские силы остро нуждаются в подкреплении, поскольку терпят поражение.

Российское Минобороны сообщило сегодня, что наши войска взяли под контроль населенный пункт Красная гора в ДНР. Это значительно облегчит наступление на Артемовск.

Серьезные боевые действия сейчас идут и в ЛНР в районе Белогоровки. За продвижением наших военных следит Денис Кулага.

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