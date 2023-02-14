Новая операция: фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Знаменитый спортсмен и так после ампутации стопы погрузился в тяжелейшую депрессию. Что он испытывает после очередной операции, представить сложно.

Российский фигурист Роман Костомаров пережил еще одну операцию. Врачи ампутировали кисти рук. Об этом KP.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — сказал он.

При этом официального подтверждения печальной новости от родных, близких, друзей спортсмена пока не поступало. Однако и до этого супруга Костомарова Оксана Домнина хранила молчание о здоровье любимого. Лишь в его день рождения, 8 февраля, сообщила, как только муж поправится, он при желании сам расскажет о пережитом.

Как известно, фигуристу стало плохо в новогодние праздники. Так, 10 января его госпитализировали в Коммунарку с двусторонней пневмонией и гидротораксом (скопление жидкости в плевральных полостях — Прим. ред.). После знаменитость ввели в медикаментозную кому, а потом подключили к аппарату ИВЛ. Для поддержания жизни ему также провели процедуру экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), которая показана для насыщения крови кислородом.

24 января стало известно о стабилизации самочувствия фигуриста. Врачи вывели его из медикаментозной комы, но оставили на ИВЛ. Позже у него начался некроз в нижней конечности. Медики для спасения жизни Костомарова приняли решение ампутировать стопу. По словам медсестры, Костомаров тяжело переживает лишение конечностей. Ведь для фигуриста катание на льду не просто работа, а вся его жизнь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главной ошибке Романа Костомарова, которая стоила ему здоровья.