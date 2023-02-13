«Хочется закрыться от всего»: Бородина пожаловалась на кризис накануне 40-летия

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Телеведущая меньше чем через месяц вступит в новый десяток. Она красива, успешна, имеет двоих детей. Кажется, чего еще можно желать. Но знаменитость все же что-то тревожит и пугает.

Телеведущая Ксения Бородина накануне своего юбилея — 8 марта ей исполнится 40 лет — рассказала в социальной сети о своем настроении. Оказалось, что жизнь знаменитости омрачают некие тревожные и пугающие мысли. Их она сопоставила с кризисом среднего возраста.

«Понять не могу… Знаю, что есть подростковый кризис и 40 лет. Настроение прыгает, эмоции порой зашкаливают, хочется убежать и закрыться в комнате от всего. Хотя вроде бы из-за цифры совсем не переживаю», — пожаловалась звезда.

При этом никакой серьезной проблемы у Бородиной не произошло. Несмотря на возраст, она по-прежнему стройна, успешна в работе, имеет двоих детей и наверняка не обделена мужским вниманием. Поэтому, немного подумав, Бородина поняла — все обязательно скоро наладится, но для этого выделила определенную модель поведения. Она намерена постараться принять себя такую, какая есть, пережить тревожные эмоции и больше позволять себе отдыхать, находясь дома. Хотя раньше, по ее словам, для нее было дикостью проводить время, просто лежа в кровати. Ей казалось, что так себе нельзя позволять делать.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Ксения Бородина набросилась на жену своего первого мужа.