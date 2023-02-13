Переболевший ковидом и свиным гриппом Пригожин заразился «кракеном»

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Супруг Валерии заявил, что интенсивно лечится от недуга, так как «со здоровьем не шутят».

Продюсер Иосиф Пригожин, который в прошлом году перенес коронавирус, заболел новой формой инфекции — «кракеном». Об этом он сам сообщил в беседе с «МК».

«Мы всеми вирусами уже переболели: ковидом, свиным гриппом. Теперь вот новый формат ковида — „кракен“ называется. Мы знаем, что это именно он», — заявил продюсер.

По словам супруга певицы Валерии, заболевание проходит без температуры, но с кашлем и насморком. Пригожин сразу обратился за помощью к врачам, и самолечением не занимается.

«Мы интенсивно лечимся, самодеятельностью не занимаемся. Вы сами видите, что произошло с потрясающим спортсменом Романом Костомаровым. Знаете, со здоровьем не шутят», — отметил продюсер.

Предположительно, инфекцию Пригожин подхватил на премьере российского фильма в кинотеатре в центре Москвы. Тогда он вместе с супругой активно общался с коллегами и журналистами, будучи еще здоровым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое предсмертное желание Иосифа Пригожина раскрыла его жена Валерия.