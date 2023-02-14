Чтоб дом крепко стоял, его надо правильно строить. Китайский совет дня на вторник, 14 февраля

Татьяна Бендзь 62
Чтоб дом крепко стоял, его надо правильно строить. Китайский совет дня на вторник, 14 февраля
Эксклюзив

Фото: 5-tv.ru

Время привести дела в порядок.

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 14 февраля?

Во вторник энергетический шторм чуть поутихнет и настанет время собирать мусор, выкинутый на берег. Энергии дня очень способствуют генеральной уборке, не стоит им перечить.

Совет дня: запланируйте на вторник начало диеты, детокса или программы оздоровления. Старт таких дел требуют недюжинной мотивации и силы воли, так что помощь энергий дня никак не будет лишней.

Предостережение дня: во вторник неблагоприятно начинать любое строительство — от дома до отношений. Энергии вторника в состоянии обнулить любые созидательные начинания.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.

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