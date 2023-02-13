В Польше разочарованы новым пакетом антироссийских санкций

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В списке ограничений не оказалось пунктов, предложенных Киевом и Варшавой.

Польша разочарована предварительным проектом десятого пакета антироссийских санкций. Об этом заявил посол Польши при Евросоюзе Анджей Садось.

«Это ниже наших ожиданий», — сказал Садось в эфире RMF FM, комментируя предварительный список ограничений.

По словам посла, недовольство Варшавы в первую очередь вызвало отсутствие санкций против «Росатома», которые были главным требованием Украины, поддержанным Польшей, а также запрета на импорт российских алмазов.

Ранее в этот день издание Politico со ссылкой на дипломатов и официальных лиц сообщило, что десятый пакет санкций ЕС затронет четыре российских банка, включая крупнейший частный банк России — Альфа-банк. Кроме того, под санкциями могут оказаться около 130 физлиц и организаций.

Как сообщал 5-tv.ru, обозреватель польского издания Myśl Polska Анджей Щесняк заявил, что Запад в попытках ослабить российскую экономику путем введения 11 тысяч санкций проиграл схватку с Россией.