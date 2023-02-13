В Букингемском дворце сообщили о болезни жены Карла III

Фото: www.globallookpress.com / Clarence House

В прошлом году 75-летняя королева-консорт перенесла коронавирус. Неужели последствия дали о себе знать?

Королева-консорт Великобритании Камилла отложила визит в Уэст-Мидлендс из-за болезни. Об этом, как пишет Sky News, сообщили в Букингемском дворце.

Точный диагноз дворцовые чиновники не назвали, но отметили, что это «сезонное заболевание». В последние дни у королевы-консорта был насыщенный рабочий график встреч по всей Великобритании.

Помимо визита в Уэст-Мидлендс, у Камиллы было запланировано множество мероприятий по всему региону. В дворце надеются, что новая дата перенесенных встреч скоро будет известна. Помимо прочего, если к концу недели королеве-консорт станет лучше, ее ждут еще некоторые мероприятия.

Известно, что в начале прошлого года Камилла болела коронавирусом. На всех мероприятиях на время болезни ее замещала принцесса Анна.

Ранее 5-tv.ru подробно описыывал путь к трону королевы-консорта Камиллы.