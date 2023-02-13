«Есть кем гордиться»: Маршал объяснил, почему поддержал спецоперацию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya PravdaPavel Kashaev, Павел Кашаев

Музыкант даже хотел сам отправиться добровольцем в зону боевых действий, но из-за возраста ему отказали.

Российский певец Александр Маршал в интервью Вячеславу Манучарову объяснил, почему поддержал специальную военную операцию. Артист убежден, что так Россия спасла себя от нападения.

«Я знаю много историй, о которых не рассказывают. О том, что происходило до начала спецоперации. Я считаю, что даже мысли о фашистской идеологии не должно быть на планете Земля. Если бы мы не начали спецоперацию, они бы сто процентов ударили. Они к этому готовились», — поделился музыкант.

Также Маршал заявил, что гордится российскими солдатами. Более того, его родной племянник сейчас в их рядах находится в зоне спецоперации.

«После общения с солдатами понимаешь, что есть кем гордиться. Они сказали: „Отступлений никаких не будет. Только вперед!“. У меня там племянник сегодня», — рассказал певец.

Александр Маршал обращался в военкомат, намереваясь отправиться в зону боевых действий добровольцем. Однако из-за возраста ему отказали. Но певец решил всячески помогать участникам спецоперации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую ошибку мечтает исправить Александр Маршал.