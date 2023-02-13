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Гештальт-терапевт Бажан утверждает, что обида взрослого человека — это отсутствие навыка заботиться о себе.

Гештальт-терапевт Алла Бажан рассказала о механизме возникновения обид и пути выхода из позиции обиженного человека в интервью изданию aif.ru.

Для того чтобы разобраться с чувством обиды, нужно понять откуда оно вообще возникает. Взрослые люди становятся обидчивыми, потому что когда-то в детстве были травмированы поведением окружающих. Дети рождаются чистыми, у них нет знаний о том, как устроено общество, но у них есть потребность в любви и принятии.

К сожалению, детская психика не очень хорошо справляется с такими ситуациями, когда папа уехал по делам, а мама задержалась на работе и не купила игрушку. Несмотря на то, что это веские причины, которые не имеют под собой злого умысла, ребенок расстраивается. В такие моменты рядом должен быть взрослый, который сможет поддержать ребенка и сказать ему: «Я рядом. Мне очень жаль, что так получилось. Иногда так бывает. Я вижу, что тебе обидно. Я тебя люблю». Благодаря вниманию и заботе взрослого, ребенок чувствует поддержку и боль уходит, а обида рассеивается.

Однако часто бывает так, что обиды остаются не прожитыми, и остаются психологическими травмами. Если у взрослых не развит эмоциональный интеллект, то дети слышат: «Не обращай внимания. Найди себе другое занятие». Это связано с тем, что скорей всего им так же говорили в их детстве. Современные родители зачастую стали уходить в другую крайность, они пытаются решить любую проблему ребенка настолько, что малыши не вырастают самостоятельными и поэтому чрезмерно просят помощи и требуют чуткости от окружающих.

Откуда берутся обиды

Такие ситуации ранят ребенка и таким образом, накапливая непереваренные болезненные чувства, дети постепенно учатся отключать свои эмоции. Они считают, что говорить другому о причиненной боли бессмысленно, потому что ему никто не поможет, поэтому проще промолчать и стерпеть.

Однако от такого поведения обид никуда не уходят, а наоборот копятся и ждут своего момента, чтобы взорваться. И обычные слова любимого или начальника могут вызвать сильную боль и обиду, потому что непрожитые чувства начинают смешиваться с похожей ситуацией из прошлого.

У человека может быть осознание, что сила его эмоций непропорциональна ситуации, но повлиять на это не может, так как обида взрослого человека — это обостренная внутренняя ситуация на внешние обстоятельства и отсутствие навыка заботиться о себе.

Как человек переживает боль

Есть разные способы деструктивного переживания обид. То, как именно с сильными чувствами справляется человек, зависит от опыта, который был приобретен в семейной системе. Есть те, кто уходит с головой в работу, другие ищут выход в наркотиках или алкоголе, а третьи наказывают партнера молчанием или ищут любовницу. Кто-то может даже заболеть.

Все эти действия направлены на желание поменять ситуацию в свою пользу.

Однако такие способы неумолимо увеличивают дистанцию и охлаждают отношения, потому что, по сути, обида от этого не уменьшается и обидчик даже не осознает, что сам виноват в этом.

Ключевые вопросы для проработки травм детства

Если человек правда готов научиться работать над своими обидами, то ему придется обратиться за помощью к специалисту, чтобы найти источник боли, прожить его и попробовать новые способы поведения в подобных ситуациях. Следует задать себе ключевые вопросы, чтобы понять, откуда могли появиться обиды: Почему я так отреагировал? Насколько сила моей реакции (обиды) соответствует ситуации? Где и когда раньше я сталкивался с подобными ощущениями? Как мне эта история напоминает мое детство? Каких слов поддержки или действий взрослых мне не хватило в детстве? Как бы я мог поступить иначе?

Для такого самоанализа у человек должен быть высокий уровень саморефлексии. Но даже в таком случае есть такие истории, которые в одиночку разобрать невозможно, потому что если человек испытывает сильную боль, то психика автоматически включает защитные механизмы.

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