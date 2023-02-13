Это вам не «пальнул и поехал»: успеют ли немцы обучить ВСУ управлять Lеоpard 2

Фото, видео: www.globallookpress.com / Daniel Karmann; Жернов Вадим / ТАСС; Reuters; 5-tv.ru

В Бундесвере заявили, что первые танки с украинскими экипажами отправятся в зону спецоперации уже в марте.

С большой долей вероятности коалиция западных стран будет передавать Киеву танки Leopard 2 вместе с иностранными экипажами, так как обучить управлению ими украинских солдат в заявленные минобороны Германии сроки нереально. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал бывший главком Сухопутных войск РФ, генерал армии Владимир Болдырев.

Журнал Der Spiegel со ссылкой на оборонное ведомство Германии ранее сообщил, что Бундесвер начал обучение личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) управлению танками Leopard 2. Отмечается, что курсы будут ускоренными и займут всего шесть-восемь недель.

«Если человек раньше был танкистом, проходил службу в танковых войсках, то за это время его можно кое-чему научить — переключать кнопки, тумблеры — но не более того. Машина очень сложная, а ее нужно знать досконально. Это ж не просто — пальнул и поехал. Ее и обслуживать нужно, и ремонтировать при необходимости в поле», — отметил Болдырев.

Генерал подчеркнул, что за указанное время украинские боевики обучатся разве что элементарным навыкам управления немецкими танками, однако этого будет недостаточно для ведения боя. В связи с этим западные союзники будут вынуждены по крайне мере частично комплектовать танки для Киева собственными экипажами.

«Я совершенно не исключаю, что танки придут с иностранными экипажами. Они же воюют на земле сейчас, так почему бы им не воевать, сидя в танке. Они воюют на тех же HIMARS, на тех же сложных артиллерийских орудиях. Вполне допускаю, что большая часть экипажей будут иностранными», — заявил Болдырев.

Между тем в Бундесвере рассчитывают, что, если все пойдет по плану, то первые украинские военные отправятся в зону боевых действий на Leopard 2 уже в конце марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия передала Украине первый танк Leopard 2, пока только игрушечный.