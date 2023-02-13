В Совфеде раскрыли «великое событие», которое ждет Россию 23 февраля

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Приближается дата, с которой в прошлом году началась спецоперация. Чего ожидать от этого дня сейчас?

Самым «великим событием» февраля для России может стать капитуляция Украины 23 февраля. Так первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Украинский политик ранее анонсировал «великие события, которые запомнит Россия». Произойти они должны, по прогнозу Кулебы, 23 и 24 февраля. Речь идет именно о политических и дипломатических решениях.

«Может быть, капитуляция от Украины? Я этим заявлениям давно не верю, они ничем не обоснованы. Иногда, что им приснится, они и рассказывают как явь», — отметил Джабаров в беседе с РИА Новости.

Также российский сенатор призвал спокойнее относиться к заявлениям украинских политиков и заниматься «своим делом».

В феврале прошлого года, именно 24 числа, началась спецоперация по защите жителей Донбасса. ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украине предрекли скорый переворот из-за политики Зеленского.