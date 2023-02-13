От любви до ненависти: Зеленский и его жена могут повторить судьбу принца Гарри и Меган Маркл

Фото, видео: SERGEY DOLZHENKO; / ТАСС; Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

Что грозит президенту Украины в ближайшее время? Есть ли способ обойти судьбу?

Президент Украины Владимир Зеленский и его жена напоминают принца Гарри и Меган Маркл. Королевская семья, сначала так полюбившаяся публике, стала ей ненавистна из-за раскрывшейся правды.

Аналогичная ситуация и с четой Зеленских — сначала европейцы приняли их, как героев, но теперь осуждают за вытягивание средств из западных стран. Каковы шансы четы Зеленских повторить судьбу Меган Маркл и принца Гарри 5-tv.ru спросил у политолога Армена Гаспаряна.

«Я не возьмусь судить, насколько вероятно для Зеленского повторение судьбы британской королевской четы. А вот то, что он может повторить путь абсолютно всех своих предшественников на посту президента Украины, это абсолютная правда», — заявил Гаспарян.

По его мнению, Зеленский оказался самым неудачным президентом в истории Украины.

«При нем самые большие потери населения, потери территорий, уничтожение экономики и так далее. И даже последняя социология показывает, что жители Украины не шибко хотят смотреть регулярное видеообращение Зеленского, потому что перестают его воспринимать», — объяснил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жену Владимира Зеленского раскритиковали за слова о нем.