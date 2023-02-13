«Бандит с большой дороги»: политолог Скориков раскрыл неприглядную правду о новом главе СБУ Малюке

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Генерал-майор прославился на родине специфической внешностью. И не только.

Новый глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк пришел к этой должности на волне массовых кадровых чисток и «борьбы с коррупцией», которые происходят в Незалежной последние несколько недель. При этом он является очевидным ставленником Запада. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог, завотделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Эксперт напомнил, что фактически Малюк возглавляет СБУ с июля прошлого года, когда был назначен временно исполняющим обязанности председателя ведомства.

Новый глава СБУ генерал-майор Василий Малюк. www.globallookpress.com / Pavlo Bahmut

Как раз в то время, указал Скориков, произошла ротация в составе украинской власти, в частности, в тех министерствах и службах, руководство которых напрямую назначалось президентом Украины, — генпрокуратуре, СБУ и прочих силовых ведомствах. Причем ротация произошла по инициативе западных кураторов киевского режима.

«Вполне вероятно, это было связано с тем, чтобы поумерить пыл Зеленского, который начал выстраивать свою вертикаль власти. Это, конечно же, не входит в интересы Запада, который фактически отвел Зеленскому медийные функции, а все внутриполитическое и военное управление оставил себе. И вот фигура Малюка появилась в рамках этой ротации, навязанной Западом. Сейчас его фактически просто утверждают», — пояснил Скориков.

Он отметил, что на Украине Малюк прославился в большей степени благодаря своей специфической внешности.

«Ходили в интернете шутки, что „не так страшен черт, как его Малюк“, поскольку внешность Василия Малюка далека от образа офицера-интеллектуала. Больше он похож на бандита с большой дороги», — с иронией пояснил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спецслужбы России предотвратили покушение на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова.