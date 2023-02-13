Сжечь лицо раз и навсегда: косметолог оценила опасность лазерного удаления сосудов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Одно из пострадавших от эксперимента оказалась жительница Петербурга. Ее лицо сейчас напоминает один большой ожог.

Удаление сосудов на лице сейчас — одна из самых востребованных процедур, потому что практически 90% людей страдают либо розацеей, либо гиперчувствительностью кожи, либо расширенными сосудами на лице, которые портят внешний вид и заставляют девушек обращаться за косметологическими процедурами. Дерматолог и косметолог Лидия Шошина прокомментировала неудачный поход петербурженки к косметологу, вследствие которого она получила ожоги и некроз тканей. Женщина хотела избавиться от сосудистой сетки на лице.

Врач отметила, что в данном случае у женщины была проведена процедура на аппарате очень низкого качества. Потому что специальные машины для фототерапии и лазеротерапии, которые применяются при решении данной проблемы имеют очень большой разбег.

«Это может быть китайское оборудование, которое сжигает сосуд и разрывает его, впоследствии чего появляются такие побочные эффекты, как мы видим у этой женщины, выраженные гематомы, ожоги и отеки», — говорит врач.

Высококачественное оборудование не сжигает сосуд, а аккуратно склеивает. Если проводится курс процедур, то сосуды заклеиваются шаг за шагом. Это не вызывает эффекта в виде разрыва сосуда или отека.

Эксперт считает, что вполне возможно, что в данном случае косметолог хотела за один раз убрать отеки женщины и сэкономить ее средства. Но сосуд не выдержал очень большой мощности.

Лилия Шошина отметила, что некроза у девушки нет, удалять ткани не требуется. Следовательно, кожа полностью заживет и восстановится без последствий, но сам процесс будет длительным. Так как гематома будет рассасываться ориентировочно где-то три четыре недели.

На пораженном участке микроожога видны пузырьки, которые достаточно поверхностны и следов на кожи они не оставят.

«Вот если пузырь был бы уже более выраженным, то, к сожалению, могли бы остаться и рубцы», — обнадеживает дерматолог.

Петербурженка пострадала из-за действий косметолога. 5-tv.ru

Если такая ситуация возникла, то врач рекомендует воспользоваться противоотечными процедурами и препаратами для рассасывания гематом. Это нужно для того, чтобы не осталось темных пятен и травмированная зона сосудов не покрылась дополнительной пигментацией.

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