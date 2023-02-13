Не только разрушение кости и кривая челюсть: к чему приводит отсутствие зуба

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Что же происходит в десне без зуба и почему так важно вовремя восстановить его?

Врач-стоматолог Евгения Бойцова в беседе с 5-tv.ru рассказала, чем грозит отсутствие зуба. Казалось бы, это не так страшно — зуб не видно, можно жить дальше, жевать пищу на другую сторону, но на самом деле все не так безобидно.

Во-первых, кость на месте отсутствующего зуба начинают разрушаться, а это чревато множеством негативных последствий для здоровья полости рта.

«В месте отсутствующего зуба происходит убыль или деструкция кости. То есть кость и десна уменьшаются в объеме, и, чтобы восстановить отсутствующий зуб с помощью имплантата, потребуется костная или десневая пластика», — объяснила стоматолог.

Во-вторых, как она отметила, из-за отсутствующего зуба будут страдать соседние, так как они берут на себя всю нагрузку.

«На место отсутствия зуба смещаются соседние зубы, а верхний или нижний зуб смещается вверх или вниз, чтобы увеличить жевательную эффективность. Также немаловажное осложнение отсутствия зуба — это дисфункция височно нижнечелюстного сустава», — отметила Евгения Бойцова.

По ее словам, из-за этого осложнения человек начнет замечать асимметрию лица, боль или щелчок при движении челюстью. Чтобы восстановить положение челюсти, потребуется ортодонтическое лечение — брекеты или лайнеры, чтобы вернуть зубы на место.

Кроме того, может возникнуть пародонтит, так как пища начнет застревать в промежутках между зубами. Стоматолог посоветовала не медлить с лечением и сразу восстановить отсутствующий зуб, чтобы потом не встретиться с неприятными осложнениями.

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