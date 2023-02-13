Отец ядерной энергетики: 120 лет со дня рождения Анатолия Александрова

Фото, видео: Морковкин Анатолий / ТАСС; 5-tv.ru

Выдающийся ученый сделал столько всего для науки, что влад невозможно оценить.

Сегодня — 120 лет со дня рождения великого ученого Анатолия Александрова, которого называют отцом ядерной энергетики и атомного флота. Трудно даже представить, насколько колоссальный масштаб работ выполнил этот человек за свою жизнь. Вместе со своим коллегой — гениальным физиком Игорем Курчатовым — он фактически изменил мир. И многие идеи Анатолия Александрова еще только предстоит воплотить в жизнь. Все подробности в репортаже Максима Приходы.

Великий

«Мы эти мелкие котельные, которые в основном расходуют мазут, заменим этими атомными станциями теплоснабжения», — говорил Анатолий Александров.

Атом покорился ему настолько, что даже многоквартирные жилые дома он собирался отапливать ядерной энергией. Во многом благодаря ему атомные подлодки и ледоколы бороздят океаны, АЭС питают города-миллионники, а ядерный щит надежно хранит безопасность страны.

«Атомная энергетика есть тот путь, который остается у человечества на тот случай, когда человечество израсходует другие природные топливные ресурсы», — отмечал ученый.

Говорят, Курчатов придумал атомную отрасль, а Александров ее построил. Они оба родились в 1903 году, но Курчатов ушел в 57 лет, а Александров на треть века позже. Курчатов делегировал Александрову задачи исключительно со звездочкой. Например, когда от темпов производства плутония зависело само существование страны.

«Каков был темп наращиванием мощи производства плутония: первый реактор — это примерно 100 мегаватт. Анатолий Петрович спроектировал уже 300, 600 мегаватт и 1200 мегаватт. Мы вышли на производство 4–4,5 тонны в год плутония», — рассказал заместитель директора российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ экспериментальной физики Лев Рябев.

Александров был одним из самых засекреченных людей в СССР. Сейф, который когда-то принадлежал Курчатову, и кресло из институтского кабинета в домашнем кабинете Александрова появились уже после его смерти. Он здесь почти никогда не работал и старался ничего важного не обсуждать.

За дверью всегда дежурили два сотрудника в штатском. Сын легендарного физика вспоминает: этих сотрудников они называли духами — они везде следовали по пятам. И хотя Александров всегда был острожен в словах, свое отменное чувство юмора не стеснялся демонстрировать даже людям в погонах.

«Вдруг двери открываются, входят генералы из КГБ. Он открывает сейф и показывает — вот это плутоний. Они говорят: «А может вас обманули, и здесь железяка лежит?». Он тогда вынимает, дает им в руки эту штуку и говорит: «Видите, он горячий из-за радиоактивного распада». Они говорят: «А может Вас обманули? Нагрели и положили в сейф?». А он отвечает: «Вот тогда Вы сидите и ждите, когда это остынет», — поделился подробностями сын Анатолия Александрова Петр Александров.

Коллеги же всегда отмечали особый «александровский» стиль работы — это когда нет никаких мелочей.

«Он не только был ученый с большой буквы, он еще был инженер с большой буквы. Он должен был докопаться до винтика», — рассказывает советник директора НИЦ «Курчатовский институт» Андрей Гагаринский.

Именно до винтика Александров знал строение созданных им первых атомных подводных лодок и ледоколов. Создание атомного флота Александров считал делом своей жизни.

«В кают-компании ледокола „Ленин“ собрались такие же люди, как Анатолий Петрович, пожилые. Почему-то вспоминали конец войны. А потом смотрю, Анатолий Петрович прям расплылся, весь сидит такой просветленный. Я думаю, чего это он так радуется. А потом понял: он сидит в своей родной кают-компании на том корабле, который он создал. Он у себя дома», — вспоминает Гагаринский.

Трагедия в Чернобыле произошла, когда Александрову шел девятый десяток. Он принял всю полноту ответственности: с первого дня возглавил часть работ по ликвидации, не спал сутками, решал вопросы, с которыми человечеству сталкиваться еще не приходилось.

«360 000 кубометров бетона уложили в условиях высочайшей радиации за полтора-два месяца. Проект был разработан под научным руководством Александрова», — отметил Рябев.

Сфера интересов Александрова не ограничивалась лишь ядерной физикой — она простиралась от био- до информационных технологий. На посту президента Академии наук он инициировал ряд исследований, предопределивших будущее.

«Он сделал микроэлектронику одним из важнейших прорывных направлений. И сегодня мы восстанавливаем микроэлектронику, пользуемся тем наследием, которое было создано в период, так сказать, Александровский. Мы как были, так и остаемся великой научной державой благодаря тому, что мы стоим на плечах гигантов, одним из которых является Александров», — говорит президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Александров на протяжении всей жизни расширял сферу применения атомных технологий — от ВПК, энергетики и транспорта до ЖКХ, ядерной медицины и космоса. Для многих из его идей пока не пришло время, но если говорить о наследии, то во многом именно благодаря Александрову современный мир таков, каким его привыкли видеть.