Астероид взорвался над Ла-Маншем и довел до истерики французов и англичан

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Странные объекты заметили, когда на улице было темно. Кто-то даже сравнивал их с НЛО.

Неопознанные летающие объекты заметили и в Европе. Во Франции этой ночью местные жители сняли необычное космическое тело.

Оно с большой скоростью пронеслось сквозь облака, а затем скрылось над Ла-Маншем. Его хорошо было видно на севере страны и юге Англии. Позже, Европейское космическое агентство заявило, что это был астероид, диаметр которого не превышал одного метра.