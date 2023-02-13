Спустя семь суток: что сейчас происходит в Турции после землетрясения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Murat Kocabas; 5-tv.ru

В результате трагедии погибли более 31 тысячи человек.

В Турции спустя почти семь суток после землетрясения из-под завалов все еще достают выживших. Российские спасатели вместе с коллегами из Белоруссии и Киргизии освободили из бетонного плена мужчину. Первую медицинскую помощь ему оказали, когда он еще находился под обломками.

Спасательная операция заняла несколько часов. Ее проводили в темное время суток с риском для жизни — конструкции могли обрушиться в любой момент. Еще одного мальчика военные спасли прямо в день его рождения! И устроили ему праздник — соорудили торт из тушенки и хлеба, а свечу заменили гильзой. Также на юго-востоке Турции из-под обломков достали 16-летнего подростка и двухлетнего ребенка.

Появились и новые кадры начала землетрясения. На них сотрудники одной из турецких больниц, рискуя жизнью, спасают детей. Сообщается, что из здания в итоге удалось вывести всех малышей. По последним данным, в Турции погибли 31 тысяча 643 человека.