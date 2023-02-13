Не уйти, не спастись, не скрыться: как вертолеты Ка-52 помогают освобождению Донбасса 13 фев, 23:44 802 802 Вертолеты Ка-52 уничтожили опорный пункт и колонну военной техники ВСУ в ЛНР

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны / ТАСС; 5-tv.ru

Каждый день летчики выполняют по несколько боевых вылетов.